Torino, Sanabria salterà la sfida dell'ex: per lui lesione di primo grado al soleo destro

vedi letture

Antonio Sanabria non sarà a disposizione di Juric per la sfida da ex contro il Genoa, di seguito il bollettino medico emesso dalla società granata: "Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Antonio Sanabria hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".