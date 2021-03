Torino-Sassuolo 3-2, le pagelle: Zaza trascinatore. Berardi, la doppietta non basta

TORINO-SASSUOLO 3-2

Marcatori: 6’, 38' Berardi (S), 76’, 90+3’ Zaza (T), 87’ Mandragora

TORINO

Sirigu 7: Subisce due gol con due tiri ravvicinati. Bravissimo nella ripresa a restare in piedi a tu per tu con Caputo e poi a mettere la manona sul tiro di Obiang sul 2-2. Una parata che ha permesso al Toro di andare a vincere il match.

Izzo 6: Tra i migliori in una difesa che troppo spesso lascia ampi spazi al collaudato attacco neroverde. Propositivo sui calci d'angolo.

Lyanco 6: Il difensore con i piedi da centrocampista prova ad aiutare la squadra in avanti scordandosi talvolta di difendere con ordine. È complice di un'azione difensiva che lascia praterie agli avversari.

Bremer 5: Dopo la partita perfetta giocata contro l'Inter, appare sottotono e dalla sua parte troppe volte Berardi fa ciò che vuole. (Dal 56' Gojak 6,5: Entra nel gol del raddoppio col tiro respinto da Consigli e più in generale dà maggiore peso alla fase offensiva dei granata).

Murru 5,5: Si fa vedere in avanti con un grande tiro deviato in corner da Consigli. Per il resto, è poco propositivo e soprattutto viene coinvolto nel secondo gol di Berardi visto che non si accorge alle spalle della presenza dell'attaccante. (Dal 45' Vojvoda 6,5: Viene inserito per dare maggiore freschezza alla fase offensiva e sfrutta l'occasione con determinazione e qualità).

Rincon 5: Non rompe il gioco avversario, non dà maggiore determinazione ai compagni e non mette a disposizione la propria esperienza a servizio della squadra. Partita negativa. (Dal 72' Zaza 8: Risponde alla panchina e alla critica entrando a venti minuti dalla fine e con i compagni sotto 2-0 e segnando prima il gol che riapre il match e poi quello che la chiude al 92'. Una doppietta pesantissima che permette ai granata di rilanciarsi e a lui di insidiare le certezze offensive di Nicola).

Mandragora 7: I suoi piedi sono fondamentali per il poco gioco del Toro ed è anche uno dei più pericolosi in zona gol. Segna meritatamente il gol del 2-2 e dimostra di poter essere un uomo chiave per la salvezza del Toro.

Lukic 5: Non si vede mai a parte il tiro che trova la risposta pronta di Consigli. Coinvolto nel primo tempo altalenante del resto della squadra con tanti più bassi che alti. (Dal 45' Verdi 6: Entra e la squadra riesce a trovare i tre gol per ribaltare il risultato. Non è tra i migliori a causa di qualche sbavatura di troppo, ma risulta comunque come un'arma in più per la carica del Toro verso la vittoria).

Ansaldi 6,5: In fase difensiva non vive una giornata facile vista la presenza di Berardi, autore di una doppietta. In avanti però, anche stanchissimo, è decisivo nella ripresa con i suoi cross e con la sua esperienza. Alla fine è tra i migliori.

Sanabria 5,5: Non si vede mai fino all'assist di testa per il gol di Zaza. Da lui ci si aspetta sicuramente più presenza offensiva, più partecipazione al gioco e soprattutto, qualche tiro in porta. È il peggiore dell'attacco del Toro.

Belotti 6: Lotta come un leone nonostante i pochi allenamenti a disposizione. Sul finale del primo tempo va vicino al gol ma non trova la porta. Il suo recupero sarà decisivo per la corsa salvezza del Toro.

Davide Nicola 7,5: Non smette mai di crederci e grazie a psicologia e modifiche tattiche, cambia l'esito di una gara che sembrava già persa. Il suo cuore e quello del Toro battono all'unisono ed è anche grazie alla sua passione che i granata possono tornare a correre verso la salvezza. La prima vittoria in casa è anche la più pesante della sua gestione.

SASSUOLO

Consigli 7 - Prezioso e importante nel momento migliore del Torino a respingere con tre belle parate i pericoli creati da Mandragora, Sanabria e Rincon. Pulito nelle uscite, è bravo nelle prese sui cross dalle fasce e soprattutto nella parata su Mandragora ad inizio ripresa. Non può nulla sul gol di Zaza e su quello di Mandragora.

Toljan 6 - Bravo ad accompagnare la manovra e a farsi sempre trovare pronto in sovrapposizione con Berardi, è lui a servire l’assist per il secondo gol dell’esterno di De Zerbi.

Marlon 5.5 - Con Belotti che si muove molto fa fatica ad avere un punto di riferimento, ma riesce comunque ad arginare bene Sanabria. Pulito in uscita palla al piede, è bravo a far saltare il primo pressing dei granata. Anche lui, dopo una buona gara, diventa protagonista negativo nel finale con quel tilt che ha permesso la rimonta del Torino.

Ferrari 5 - Più in difficoltà in marcatura su Belotti che tende ad allargarsi nella sua zona, gioca una buona gara di mestiere, respingendo gli attacchi granata anche con interventi non elegantissimi, ma certamente efficaci. Salva un gol sulla linea a metà ripresa, su un colpo di testa di Izzo che aveva battuto Consigli ma è il principale colpevole per il gol di Zaza, perdendo malamente palla in uscita e lasciando libero Mandragora, in coabitazione di Rogerio, in occasione del pareggio granata.

Rogerio 5 - Più bloccato rispetto a Toljan, deve tenere d’occhio il vivace Ansaldi, che lo mette in seria difficoltà quando scende sulla destra. Sbaglia nei due gol del Torino che decidono la partita, con due marcature blande su Mandragora e Zaza.

Magnanelli 6.5 - Intelligente sia in fase di possesso che non, è una grande chiave per la ripartenza rapida del Sassuolo, con lanci precisi e scelte sempre azzeccate. Bravo a fare filtro in mezzo, nella lotta contro Rincon. Dal 61’ Locatelli 5 - Non riesce a fare lo stesso lavoro di Magnanelli, subendo la cattiveria del Torino.

Obiang 6 - Rispetto a Magnanelli si sgancia di più, accompagnando la manovra e andando un paio di volte al tiro. Prezioso con i suoi centimetri nel mezzo, fa un buon lavoro anche in fase di smistamento.

Berardi 7.5 - Un uragano. Attivo sin dai primissimi minuti, sigla due gol molto belli con il sinistro. Nel primo è bravo a sfruttare la sponda di Caputo, mentre nel secondo la sua coordinazione è perfetta, con un cross preciso ma con traiettoria molto alta messo dentro da Toljan. Sfiora anche la tripletta. Dal 76’ Peluso sv

Djuricic 6 - Si accende ad intermittenza, ma la sua classe è una delle chiavi del match. Il primo gol nasce da una sua invenzione, quando ormai l’azione pareva sfumata. Guida un paio di contropiedi in cui fa sempre la scelta giusta nel servire il compagno adeguato, ed è un pericolo costante per la difesa granata. Si mangia lo 0-3 ad inizio ripresa, che ai posteriori pesa tantissimo. Dal 61’ Boga 5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare, ingresso negativo.

Defrel 5.5 - Il meno brillante dei quattro uomini offensivi di De Zerbi, scarica un paio di volte per liberare i compagni e tenta un paio di conclusioni, senza però incidere molto nella gara, prendendosi anche un giallo. Dal 61’ Traoré 5 - Come Boga, entra male in partita, non dando nulla alla fase offensiva dei suoi.

Caputo 5.5 - Tantissimo movimento spalle alla porta, ad aprire i varchi per gli inserimenti di Berardi e Djuricic. Suo l’assist per il primo gol di Berardi, ha poche occasioni per far male, ma il lavoro sporco rimane. Paga però l'errore di inizio secondo tempo, in cui con un atto di egoismo calcia in porta invece che servire Berardi solo e con la porta spalancata.

Allenatore: Roberto De Zerbi 5 - Partita perfetta per settanta minuti, poi il clamoroso harakiri. I cambi non riescono ad incidere, e ancora una volta i suoi buttano via punti importanti per gravi errori.