Torino sconfitto a Rennes: rimandato Milinkovic-Savic, buon esordio da titolare per Pjaca

Il Toro esce sconfitto dalla trasferta in Francia: a Rennes, infatti, i granata perdono 1-0 contro la sesta forza della Ligue 1. Decisivo il gol di Terrier al 27’, l’attaccante sfrutta un’incertezza di Milinkovic-Savic che si fa passare il pallone sotto le gambe. Il tecnico Juric, espulso per proteste in chiusura di primo tempo concede a Pjaca l’esordio in granata dal primo minuto, l’ex croato dimostra una buona condizione e colpisce anche una traversa. Nella ripresa, l’allenatore concede spazio anche alle seconde linee, ma la sua squadra non riesce più a rendersi pericolosa. Deludono soprattutto Verdi e Zaza, subentrati nell’arco della ripresa ma incapaci di dare la scossa per tentare gli assalti finale. Nel complesso, però, il Toro ha mostrato sprazzi di buon gioco, specialmente in fase offensiva, mentre c’è da lavorare sulla fase difensiva. Un po' di apprensione per Bremer, costretto al cambio perché toccato duro alla caviglia destra, già malconcia dopo il ritiro di Santa Cristina Valgardena.

E, poi, Juric aspetta altri rinforzi: promosso Pjaca, mancano ancora almeno un centrale difensivo, con Caldara diventato obiettivo principale, e un centrocampista di rottura da piazzare al fianco di Mandragora, con Amrabat prima scelta. Sempre in attesa di capire quale sarà il futuro di Belotti, il vero ago della bilancia del mercato granata, con il Gallo atteso in città tra domani e lunedì: prima le visite mediche e i test anti-Covid, poi il ritorno in campo agli ordini di Juric, infine la decisione definitiva sulla proposta di rinnovo da parte del presidente Urbano Cairo.

Ora, terminata la prima parte d’estate tra il ritiro in Val Gardena a Santa Cristina e la trasferta in Francia, la squadra godrà di qualche giorno di riposo al rientro dalla Francia, poi riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia: la prossima amichevole è fissata per domenica 8 agosto contro l’Az Alkmaar.

Rennes-Torino 1-0

Marcatori: 27' pt Terrier

Rennes (4-4-2): Gomis; Traoré, Badé, Aguerd (13’ st Omari), Meling; Ugochukwu (39’ st Tel), Camavinga (30’ st Diouf), Tait, Bourigeaud (30’ st Del Castillo) Terrier (39’ st Abline), Sulemana. A disposizione: Salin, Guirassy, Maouassa, Assignon, Nyamsi, Tchaouna. Allenatore: Genesio

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (27’ st Izzo), Rodriguez (18’ st Buongiorno); Aina (27’ st Vojvoda), Mandragora, Lukic (36’ st Rincon), Ansaldi; Linetty (27’ st Segre), Pjaca (18’ st Verdi); Sanabria (18’ st Zaza). A disposizione: Berisha, Gemello, Stojkovic, Rauti, Warming, Celesia. Allenatore: Juric

Espulso: al 37’ pt Juric dalla panchina per proteste.