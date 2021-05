Torino, seduta in vista dello Spezia: terapie per Gojak e Murru, a parte Milinkovic-Savic

vedi letture

Allenamento di rifinitura per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio a La Spezia (stadio Picco, calcio d’inizio ore 15). Dopo l’analisi al video Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Terapie per Gojak e Murru, lavoro personalizzato per Milinkovic-Savic.