Torino, sempre pole per Messias

vedi letture

Nonostante l’inserimento di altre squadre del massimo campionato di serie A, Milan e Napoli su tutte, il Torino mantiene una posizione di pole position per il destino di Junior Messias. Il trequartista in forza al Crotone sarebbe il completamento ideale per il reparto avanzato della squadra che ha in mente Juric. Del resto, i contatti sono stati avviati già da tempo e con tanto di trattativa intavolata nel mese di maggio e portata avanti con fitti colloqui direttamente tra le due società. L’edizione oggi in edicola di Tuttosport, inoltre, rilancia la candidatura di Orsolini, che potrebbe avere ultimato la sua esperienza a Bologna.