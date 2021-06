Torino, settimana calda e un vantaggio da non sprecare

vedi letture

Per una storia che finisce, ovvero quella con Salvatore Sirigu, ce n’è un’altra che sembra destinata a proseguire in casa Torino. I granata hanno deciso di tenersi stretto Ansaldi prolungando il legame contrattuale con l’argentino di un’ulteriore stagione con il placet di Ivan Juric. In porta, come noto, l’idea è quella di affiancare a Milinkovic-Savic un profilo di livello ed esperienza come Berisha: pupillo del ds Vagnati. Il tutto in attesa del rilancio, se possibile decisivo, nei confronti di Junior Messias. La concorrenza per il brasiliano del Crotone aumenta giorno dopo giorno, ed il rischio è di vedere sperperato il margine di vantaggio che era stato accumulato nel mese di giugno.