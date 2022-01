Torino, si alza il pressing per Gatti del Frosinone. La concorrenza è sempre più serrata

Il Torino prova lo sprint per Federico Gatti, difensore di proprietà del Frosinone. Negli ultimi giorni, spiega Tuttosport, Cairo e Vagnati si sono mossi con decisione per provare chiudere per il giocatore, ma ancora la quadra non è stata trovata. La richiesta del Frosinone è di 10 milioni di euro, per il quotidiano a 8 si potrebbe chiudere. Sul giocatore, però, la concorrenza è decisamente folta: dalla Juventus al Milan fino a Napoli, Fiorentina, Atalanta e Bordeaux in Francia.