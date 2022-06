Torino, si continua a lavorare per Mandragora. In difesa può tornare Bonifazi

Si continua a sperare in casa Torino nella permanenza di Rolando Mandragora. Stando a quanto riportato da SkySport per il centrocampista di proprietà della Juventus, però, rimane in avanti la Fiorentina.

Sempre per il mercato in entrata dei granata può tornare in difesa Kevin Bonifazi oggi alla Bologna.