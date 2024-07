Torino, si ferma Gineitis: ko in partitella, ora si attendono gli esami del caso

Brutte notizie in casa Torino. Gvidas Gineitis ha infatti accusato un nuovo infortunio durante la seduta di allenamento di oggi, lunedì 22 luglio. Il centrocampista lituano si era già fermato alcuni giorni fa per un fastidio al ginocchio, lo stesso del problema odierno. Gli esami strumentali avevano comunque escluso ogni genere di lesione e il classe 2004 aveva ripreso ad allenarsi senza alcun problema, rivela Sky.

Ora un nuovo infortunio: Gineitis si è fermato durante la partitella e ha dovuto abbandonare il campo. Ora si attendono gli esami del caso per stabilire la natura del suo infortunio.

Il centrocampista di Mažeikiai ha disputato 17 presenze con la Prima Squadra granata, anche se il suo primo club è stata la SPAL. Nel 2020 si trasferisce in Italia, accordandosi con gli estensi, che lo aggregano al proprio settore giovanile. Il 31 gennaio 2022 viene tesserato dal Torino, che lo aggrega alla formazione Primavera. Esordisce in Serie A il 10 febbraio 2023, a 18 anni, contro il Milan a San Siro (1-0 per i rossoneri). È il quarto lituano – dopo Tomas Danilevičius, Marius Stankevičius e Edgaras Dubickas – ad esordire in Serie A, nonché il primo a vestire la maglia granata. Il 2 marzo rinnova l'accordo con i granata fino al 2026. Nella sua seconda stagione in Serie A riesce a trovare più continuità. L’11 marzo 2024 rinnova con i granata fino al 2028