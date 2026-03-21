Live TMW Torino, Simeone: "Ovvio che spero di andare al Mondiale. Scudetto? Io so bene che..."

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Il Torino meritava almeno il pareggio...

"La parte che mi fa piacere è che abbiamo fatto la partita. Il dispiacere più grande è il risultato, perché andiamo via di qua senza un risultato utile. Poi sono contento a livello personale di come sto aiutando la squadra, ma è chiaro che bisogna fare di più. Avere un risultato così mi dà fastidio".

Ce l'hai proprio col Milan...

"Non lo so. A me squadre importanti e stadi importanti mi motivano di più".

Chi vince lo Scudetto? O è finita la lotta?

"Conosco bene questo campionato. Conosco bene cosa possono fare le squadre lì davanti aspettando che il primo cada. Non c'è così tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre. MI è capitato di vincere con tanti punti, ma anche di aspettare di vincerlo sperando che crolli il primo. Bisogna stare pronti: Milan e Napoli devono sperare di fare un passo falso. Le squadre sono tutte forti, l'Inter ha un vantaggio, ma la cosa bella è che nel calcio tutto può capitare".

Cosa è successo con D'Aversa?

"Quando c'è un cambio di allenatore, penso che tutti noi abbiamo sbagliato. Chi più chi meno. Quindi ora si vede dare qualcosa in più".

Credi alla nazionale?

"Io mi sto godendo questo momento. Tutto quello che può accadare extra è sempre il benvenuto. Ovvio che vorrei essere in nazionale, ma ci sono molti calciatori molto forti".

Tornare al River Plate?

"Il futuro è incerto. Non so cosa può accadere. Ora mi concentro su questo momento".