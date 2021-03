Torino, sirene dalla Premier per Nicolas Nkoulou: il centrale piace a Leeds e United

Prima salvezza del Torino poi il suo futuro. Nicolas Nkoulou è concentrato sul finale di campionato con la formazione granata ma a fine anno andrà in scadenza di contratto e potrebbe dunque lasciare il club piemontese a parametro zero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrale piacerebbe molto a Marcelo Bielsa e al suo Leeds. Il tecnico argentino infatti ha già avuto il centrale alle sue dipendenze in quel di Marsiglia e potrebbe riprenderlo in Premier League. Sempre in Inghilterra ci sarebbero le attenzioni anche del Manchester United.