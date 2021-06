Torino, Sirigu tra i cedibili, gliel'ha comunicato Vagnati. Montipò potrebbe sostiuirlo

vedi letture

Il ds del Torino Davide Vagnati, negli scorsi giorni su input del presidente Cairo ha comunicato al portiere Salvatore Sirigu che è finito nella lista dei partenti. Il portiere non rientra nei piani del club e dunque dovrà trovarsi una nuova squadra con Cagliari, Genoa e Juventus interessate. Al suo posto potrebbe arrivare Lorenzo Montipò che si è messo in mostra col Benevento. A Juric non dispiacerebbe nemmeno ritrovare Marco Silvestri ma in questo caso l'investimento da fare sarebbe decisamente maggiore.