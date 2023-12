Torino, torna l'interesse del Milan per Sanabria. Ma non si muoverà, è pronto il rinnovo

La Stampa oggi in edicola torna a parlare dell'interessamento del Milan per Tonny Sanabria. L'attaccante era finito nel mirino rossonero già nelle ultime ore del mercato di agosto, il 31 in particolare, quando Juric lo bloccò dicendo: "Qui sei al centro del progetto, devi restare al Toro", nonostante l'ex Roma gli chiedesse la chance di poter giocare in rossonero.

La rivoluzione tattica lo rende indispensabile. E il 3-5-2 adesso funziona

Quattro mesi dopo, ci risiamo. Il Milan è in cerca di una nuova freccia per il suo attacco e i vecchi amori non si scordano mai: nell’agenda rossonera per il mercato di riparazione alle porte riecco il profilo di Sanabria. Il Torino comunque non dovrebbe variare di molto la propria risposta estiva: la rivoluzione tattica dal 3-4-2-1 al 3-5-2 ha ridato importanza alla presenza di tanti attaccanti in rosa e il modulo con i due centravanti sta dando i suoi risultati.

Rinnovo in arrivo: Sanabria si legherà al Torino fino al 2027

Inoltre, il patron granata Urbano Cairo è impegnato a definire l’accordo che si traduca nel rinnovo dell’attuale contratto che lega il paraguaiano al Toro fino al giugno del 2005 e che, a breve, lo legherà per due stagioni in più.