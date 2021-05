Torino, tornano i titolari. Fiducia per il rinnovo di Belotti

vedi letture

Tornano gli squalificati e spariscono i ballottaggi in casa Torino in vista della prossima gara di campionato. Una sfida che potrebbe risultare decisiva per gli uomini di Davide Nicola, e che verrà affrontata con quella che si è evidenziata alla stregua della formazione titolare nella fase calda della stagione in corso. Il rientro di Mandragora e Verdi riapre ad entrambi la strada della partenza tra i titolari, in un 3-5-2 che fronteggerà uno schieramento quasi analogo da parte dell’Hellas Verona di Juric. Nel frattempo torna l’ottimismo per la permanenza a lungo termine di Belotti: le parole d’amore del capitano lasciano intendere la solidità di un legame che potrebbe anche essere più forte dei programmi e dei rinnovi di contratto. Con la salvezza in tasca potrebbe essere tutto decisamente più semplice.