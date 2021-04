Torino, trazione anteriore per provare a prendere il largo

Il match contro una Roma reduce dalla gioia per la qualificazione al prossimo turno di Europa League potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per la classifica del Torino. Fare risultato contro i giallorossi, infatti, significherebbe avvantaggiarsi su almeno una delle concorrenti dirette impegnate nello scontro salvezza tra Parma e Cagliari, e provare a prendere il largo nella parte bassa della classifica. Per riuscire nell’impresa, i ragazzi di Nicola si dovrebbero affidare ad un modulo sostanzialmente speculare rispetto a quello della concorrenza, peraltro senza grossi dubbi nelle ore di vigilia. In porta Milinkovic Savic prenderà il posto dell’indisponibile Sirigu, mentre sulla linea mediana dovrebbe partire dal primo minuto Simone Verdi per innescare Sanabria e Belotti. Una trazione anteriore, per provare ad andarsi a prendere una fetta di salvezza.