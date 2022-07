Torino, tre assenti contro il Trabzonspor: affaticamento per Pellegri, Kone e Buongiorno

vedi letture

Alessandro Buongiorno non ha preso parte all'amichevole di oggi per un problema muscolare di affaticamento che lo ha costretto allo stop ed alle terapie in hotel. Rimasti in hotel per motivi analogi anche Ben Kone e Pietro Pellegri. Domani mattina la squadra osserverà un mini riposo, per poi tornare ad allenarsi nel pomeriggio. Lo riporta TorinoGranata.it.