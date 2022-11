Torino, un uruguaiano (ma con passaporto italiano) per Juric: nel mirino Rossi del Fenerbahce

Non solo Joao Pedro. L’attaccante ex Cagliari non è l’unico giocatore del Fenerbahce monitorato dal Torino. Il club granata, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe sulle tracce anche di Diego Rossi, esterno offensivo con il doppio passaporto italiano e uruguaiano, visto che la squadra di Ivan Juric ha terminato gli slot per gli extra-comunitari.