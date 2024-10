Torino, Vagnati: "Dobbiamo avere coraggio e personalità. Adams? Giocatore straordinario"

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco prima della sfida di campionato prevista a San Siro contro l'Inter:

Che partita sarà per il Torino?

“Dobbiamo pensare di fare una partita seria. Contro un avversario di questo tipo devi essere sul pezzo e avere quel furore agonistico che non deve mai mancare. Mi auguro che faremo una partita importante”

Coraggio e personalità: sono queste le basi del Torino di Vanoli?

“Questo è fondamentale, soprattutto per la consapevolezza. In questo stadio la personalità è importante, chi ha paura non può giocare a calcio. Dobbiamo trovare continuità".

Che ne pensa di Che Adams?

“Ha fatto tanta Premier non solo seconda divisione. Penso che sia straordinario, abbiamo lavorato tanto per portarlo qui a torino. Ha qualità anche per giocare anche nei grandi club. Ha forza, tecnica e capacità di essere ben voluto nello spogliatoio. Questo gli dà fiducia ed è un trascinatore. Speriamo continui così”