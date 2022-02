Torino, Vagnati sull'operazione Gatti: "Lo volevamo subito, il Frosinone lo voleva tenere"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha spiegato cosa non ha funzionato con Gatti, passato dal Frosinone alla Juventus nonostante la lunga corte dei granata: "E' semplice: cercavamo un'operazione nell'immediato, per il trasferimento da subito, e ci abbiamo provato. Non era una situazione vantaggiosa per il Frosinone e capisco la controparte, si giocano la B. E' un giocatore importante per loro, era una cosa molto difficile. Poi hanno trovato una società per tenersi il giocatore e tutti i presupposti ci sono stati"