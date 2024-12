Torino, Vanoli: "Buon equilibrio, ma serve la vittoria per riconquistare autostima"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN prima del match contro l'Empoli, valido per la 16esima giornata di Serie A. Il tecnico granata si è soffermato sull'assenza del capitano Zapata e sulla scelta di Karamoh al posto di Adams.

Mister, ieri ha citato Rodri e il Manchester City per spiegare quanto pesa per il Torino l'assenza di Zapata. A che punto è l'assestamento della squadra in mancanza del capitano?

"Sappiamo tutti che Zapata è una persona importantissima, come uomo, come capitano e soprattutto come giocatore. Ma questo è il passato, dobbiamo guardare al presente. Stiamo trovando un buon equilibrio e ora ci manca quella vittoria che ci permetterebbe di riconquistare autostima, quella benzina che serve".

Per vincere dovete segnare, ultimamente avete avuto qualche difficoltà in fase offensiva. La scelta di Karamoh al posto di Adams, come la spiega per provare a segnare di più?

"Ho sempre detto che nella mia rosa le quattro punte, ora diventate tre, avevano bisogno, nell'arco del campionato, anche di un attaccante con caratteristiche di attacco alla profondità. In questo periodo, pur giocando molto, facevamo fatica ad attaccare la profondità e ad allungare le squadre avversarie. Karamoh ha queste caratteristiche".

In difesa le cose invece stanno andando meglio, sceglie più o meno sempre lo stesso terzetto, significa che i giocatori le danno ampie garanzie?

"Tutti i difensori che ho a disposizione mi danno ampie garanzie. Loro hanno trovato un buon equilibrio, ma anche gli altri, quando avranno la possibilità di giocare, potranno dimostrare di essere all'altezza".