Torino, Vanoli consiglia Vagnati: rinnovo di contratto all'orizzonte per Karamoh

vedi letture

Yann Karamoh si avvicina al rinnovo del contratto con il Torino. L’attuale accordo dell’attaccante scade a giugno, ma su consiglio di Paolo Vanoli, il direttore tecnico Davide Vagnati ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per estendere il legame con i granata di altri due anni. A 26 anni, l’ivoriano naturalizzato francese si è conquistato un ruolo da titolare, ripagando la fiducia del tecnico con prestazioni di grande intensità.

Nonostante non sia ancora riuscito a sbloccarsi sotto porta – e dopo aver sprecato una clamorosa occasione contro il Parma – Karamoh sta mostrando tutte le qualità che piacciono a Vanoli: imprevedibilità, dinamismo e spirito di sacrificio. Caratteristiche che lo hanno reso un elemento fondamentale per il Torino e soprattutto per Paolo Vanoli, che vuole tenerlo a lungo, scrive Tuttosport.

Proprio per questo la dirigenza granata è determinata a trovare un accordo per il rinnovo, consapevole che perdere il giocatore a parametro zero sarebbe un errore. Se Linetty sembra ormai destinato a lasciare il club, Karamoh, al contrario, ha espresso chiaramente la sua volontà di restare. Per lui il Torino è diventato una vera e propria casa, e l’obiettivo comune è quello di continuare insieme.