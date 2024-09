Torino, Vanoli: "La sconfitta brucia, dobbiamo crescere. Faccio i complimenti all'Empoli"

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset dopo il ko subito in Coppa Italia contro il Torino:

Come si spiega questa sconfitta?

“Nel primo tempo non abbiamo sbagliato atteggiamento ma eravamo lenti con la palla. Quando sei lento diventi prevedibile. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa ma la sconfitta brucia. Faccio i complimenti all’Empoli, che ha giocato con personalità da noi. Questa sconfitta ci deve servire da lezione”.

Perché hai scelto Milinkovic-Savic e non un altro portiere?

“Ho scelto Vanja perché ci tenevo a fare bene in questa Coppa, ma niente contro Paleari e Donnarumma. Dietro ho un po’ di difficoltà e non siamo ancora solidi e l’abbiamo dimostrato. Avevo bisogno di una certezza”.

Lo schiaffo vi può far bene in vista della Lazio?

“Siamo sempre stati nella realtà, anche stasera. Questo entusiasmo è giusto che i tifosi se lo godano ma sappiamo qual è il nostro percorso. Anche stasera non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Guardiamo al futuro con serenità ma sappiamo che dobbiamo ancora crescere tanto”