Torino, Vanoli:" Zapata incredibile, per il mio gioco ci vorrà tempo"

Al termine del match vinto dal suo Torino per 2-0 ai danni del Cosenza, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, il tecnico granata Paolo Vanoli.

"Abbiamo dato una risposta davvero importante davanti a questo incredibile pubblico. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo migliorare con le nostre prestazioni, pian piano ci arriveremo."

Duvan Zapata?

"Giocatore incredibile."

Lo stile di gioco?

"È cambiato il nostro modo di giocare e noi siamo i primi a essere consapevoli che inizialmente sarà difficile, ma ci arriveremo. C’è tanto da lavorare, sicuramente anche stasera potevamo fare molto meglio, ma ripeto che ne siamo consapevoli. In trenta giorni questi giocatori mi hanno fatto vedere che hanno voglia di cambiare. Per costruire una mentalità e un gioco nuovo, non bastano 30 giorni, ma settimane e mesi.

Noi dobbiamo saper soffrire, come stasera. Il Cosenza ha fatto un’ottima prestazione.

Lo scorso anno questa squadra ha fatto fatica in fase di possesso, io sono un allenatore che invece lo predilige e il mio lavoro verterà molto su questo."