Torino, Vanoli: "Zapata perdita enorme. Attaccheremo diversamente, Sanabria sarà pronto"

vedi letture

Durante l'odierna conferenza stampa, il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha ampiamente parlato della riorganizzazione della fase offensiva della sua squadra dopo il grave infortunio occorso a Duvan Zapata:

Ha studiato qualcosa di diverso?

"La perdita di Zapata è importante come capitano, come persona e come giocatore perché è difficile da sostituire. Dovremo attaccare diversamente l'ultimo terzo, con un po' più di qualità e palloni rasoterra. Anche Maripan e Sanabria sono tornati all'ultimo...Abbiamo proseguito nei nostri concetti modificando qualcosa".

Sanabria ha fatto doppietta con il Paraguay: lui e Adams potrebbero cambiare il modo di giocare?

"Perdendo un ariete come Zapata, un giocatore che fa reparto da solo, dovremo essere più bravi a giocare con le nostre punte a palla a terra e i traversoni dovranno essere più veloci. Dobbiamo attaccare l'area in maniera diversa: Zapata aveva tanta forza fisica, ora dovremo essere più corali per concludere. Ho fatto i complimenti a Sanabria, quest'estate aveva voglia di mettersi in mostra e ha fatto ottime prestazioni. Ha mandato un bel messaggio a Zapata, l'ho sempre visto coinvolgente ed è un ragazzo che ha qualità per dare tanto: lo ha già dimostrato in passato. E' una bella responsabilità, Sanabria saprà prendersela".

Quali tasti tocca a livello mentale in questo momento così complicato?

"L'ho detto da quando si è fatto male Zapata: dobbiamo diventare più squadra, più tignosi, e dare qualcosa in più. I momenti non positivi devono essere trasformarti in positivi, dobbiamo trovare energie in gruppo: il singolo fa vincere la partita, il gruppo fa vincere i campionati. E io do importanza a tutti, anche a chi è stato in panchina".

Ha visto Zapata dopo l'operazione?

"E' tornato, è positivo e ora il suo percorso sarà lungo. Era tranquillo, ci teneva a salutare i compagni e sarà vicino a noi, poi farà il suo percorso di riabilitazione. E' una persona importante".