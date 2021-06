Torino, Zaza e Verdi possono partire in prestito. Difficile cederli senza minusvalenze

Simone Zaza e Simone Verdi sono due giocatori che il Torino è pronto a cedere in questa finestra di calciomercato. Eppure, come scrive 'Tuttosport', non sarà impresa semplice senza generare minusvalenze. Questo perché Zaza a bilancio pesa ancora per sei milioni di euro e Verdi - reduce da due annate non esaltanti - per circa il doppio, 12 milioni di euro.

Difficile, si legge, possano arrivare offerte così importanti. E anche per questo il club non esclude prestiti last minute.