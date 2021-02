Torna la Champions - 36 coppe e Real Madrid inarrivabile. Quanti successi per le 16 in corsa?

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Ancora per qualche anno e forse qualcosa in più, il Real Madrid è inavvicinabile nella classifica delle squadre che hanno vinto più volte la Champions League. I Blancos, che mancano dal 2018, nella loro storia hanno alzato al cielo il trofeo più ambito d’Europa la bellezza di 13 volte, di cui 6 dal 2000 ad oggi. Un record a cui si avvicina solo il Milan (7), con la speranza che presto i rossoneri possano tornare a giocarsi certe sfide. Il podio dei club più vittoriosi è chiuso da Bayern Monaco e Liverpool, ovvero le vincitrici delle ultime due edizioni, con 6 trofei ciascuna. Poco più sotto il Barcellona con 5 successi, 4 dei quali portati a casa dal 2006 ad oggi. Quindi, fra le squadre ancora in corsa, ecco la Juventus con 2 trionfi, nel 1985 e nel 1996. Lo stesso numero degli avversari di CR7 e compagni, ovvero il Porto che alzò al cielo la Champions nel 1987 e nel 2004 con José Mourinho. Un successo, infine, per Chelsea (2012) e Borussia Dortmund (1997). Col delle squadre presenti agli ottavi che parla di 36 Champions League in bacheca.

Agli ottavi di questa edizione ci sono poi due squadre che la Champions l'hanno sfiorata ma mai vinta: il PSG, che lo scorso anno ha sbattuto sul Bayern. Il Borussia Moenchengladbach che nel '77 perse contro il Liverpool. Ma soprattutto l'Atletico Madrid che con 3 finali perse (1974, 2014 e 2016) guida questa speciale classifica.

Quindi le squadre che non hanno mai neanche giocato una finale: il Manchester City, strano a dirsi visti gli investimenti degli ultimi 10 anni. Poi Siviglia, Lipsia e ovviamente Lazio e Atalanta.