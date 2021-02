Torna la Champions - Atletico e Siviglia protagoniste: i colpi invernali delle magnifiche 16

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

La pandemia e la contrazione finanziaria hanno colpito in maniera imponente il calcio e soprattutto il calciomercato. La dimostrazione si è avuta dalla sessione invernale in cui tante big, non solo italiane, sono rimaste sostanzialmente immobili. Ma guardando le 16 ancora in corsa in Champions League, qualcosa si è mosso. Soprattutto, qualcosa si è mosso in Spagna. Perché oltre al noto passaggio del Papu Gomez al Siviglia, ci sono da fare delle considerazioni anche sull'Atletico Madrid: i Colchoneros infatti, col colpo Moussa Dembele dal Lione, hanno messo in cantiere un'operazione potenzialmente da 40 milioni di euro (1,5 per il prestito, 33,5 per l'opzione di acquisto e 5 di bonus eventuali). Restando in Spagna, ferme invece Real Madrid e Barcellona. In Inghilterra si è mosso il Liverpool con Ozan Kabak dallo Schalke, operazione dettata dall'emergenza difensiva che ha colpito i Reds, mentre Chelsea e Manchester City sono rimaste a guardare. In Germania fermo il Bayern, il colpo lo ha chiuso il Lipsia con Dominik Szoboszlai, 20 milioni al Salisburgo e tanti saluti alle italiane. Ma pure il 'Gladbach si è mosso, andando a prendere il difensore Kouadio Koné dal Tolosa e il terzino statunitense Joe Scally dal NY City. Quindi l'Italia: la Juventus non ha chiuso operazioni di rilievo, la Lazio ha rimpolpato la difesa con Mateo Musacchio dal Milan. L'Atalanta, invece, ha battuto due colpi: Joakim Maehle dal Genk e Viktor Kovalenko dallo Shakhtar.