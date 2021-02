Torna la Champions - Il Bayern ha segnato 3 gol di media in questa edizione. Bene la Juve

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

A livello offensivo, nella fase a gironi di Champions League la squadra che ha maggiormente impressionato è il solito Bayern Monaco. Ovvero l'avversaria della Lazio agli ottavi di finale. I campione in carica, in un girone con Atletico, Salisburgo e Lokomotiv Mosca, hanno segnato la bellezza di 18 reti, ovvero 3 di media a partita. Il bomber della situazione è come sempre Robert Lewandowski con 3 centri, lo stesso numero di Kingsley Coman che con la Champions sta dimostrando un certo feeling. Due reti a testa anche per Leroy Sané e Leon Goretzka. Nessuna come i bavaresi, dicevamo, con solo 'Gladbach e Barcellona che si sono avvicinate segnando 16 reti nelle 6 gare del gruppo. E le italiane? Bene la Juventus, che di gol ne ha fatti 14, mentre il Porto si è fermato a 10. Lo stesso numero dell'Atalanta che affronterà un Real Madrid che nonostante le difficoltà evidenti del girone ha comunque portato a casa 11 reti (e il primato). Quindi La Lazio, che risponderà ai 18 gol del Bayern con gli 11 segnati dagli uomini di Inzaghi.