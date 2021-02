Torna la Champions - La top11 per valore di mercato: 4 Reds e Mbappé, Juve e Lazio presenti

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Tantissimo Liverpool, un po’ di PSG ma pure delle macchie di Juventus e Lazio. Con la ripresa della Champions League tornano in campo anche i migliori calciatori del pianeta. I più forti tecnicamente, ovvio, ma pure quelli con il più alto valore di mercato in giro nei 5 continenti. E disegnando un’ipotetica top11 dei giocatori più pagati emerge come, a sorpresa, fra i titolari ci sia ben poco Bayern Monaco. Il principio alla base della scelta è uno e uno soltanto: oltre al valore di mercato, la squadra deve avere un (seppur ipotetico) equilibrio. Evitati dunque i 4-2-4 super offensivi e scelta che lascia fuori stelle come Mané, Haaland, Sterling, Sancho o Joao Felix, giusto per citare coloro che di diritto sarebbero nella classifica dei 10 giocatori più costosi del mondo. Una top11 schierata col 4-2-3-1 che, in linea puramente teorica (e pure con qualche rischio di troppo), potrebbe tranquillamente scendere in campo. Con ruoli definiti e posizioni chiare. Come anticipato Liverpool grande protagonista con 4 scelte, poi il PSG con 2 e Juventus, Lazio, Bayern Monaco, Manchester City a Atletico Madrid con un giocatore a testa.

In porta, complici anche gli ultimi mesi non proprio al top di Alisson, c’è Jan Oblak dell’Atletico Madrid (90 milioni di euro). Davanti a lui ecco Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson, entrambi del Liverpool, sulle fasce (110 milioni e 75 milioni il valore) con al centro la coppia centrale olandese formata dal Reds Virgil van Dijk (80 milioni) e da Matthijs de Ligt della Juventus (75 milioni). Davanti alla difesa la stella del Bayern Monaco Joshua Kimmich (90 milioni) e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (70 milioni). In avanti qualità, fantasia e solo valutazioni a tre cifre: Kevin De Bruyne del Manchester City (120 milioni) è il trequartista che agisce nel mezzo a Mohamed Salah del Liverpool (120 milioni) e Neymar del PSG (128 milioni). Un terzetto che sostiene l’unica punta Kylian Mbappé, calciatore col valore di mercato più alto grazie ai suoi 180 milioni di euro. Per un totale che sommato fa la straordinaria cifra di 1 miliardo e 138 milioni di euro per il solo undici titolare.

Top 11 Champions League (4-2-3-1): Oblak; Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson; Kimmich, Milinkovic-Savic; Salah, De Bruyne, Neymar; Mbappé