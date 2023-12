Tornare forti sul campionato: tutti, in casa Milan, dicono questo. Resteranno solo parole?

Stefano Pioli ieri non ha parlato in conferenza stampa, ma se l'avesse fatto avrebbe sostanzialmente replicato le dichiarazioni post Newcastle; sia Leao, sia, Florenzi, sia Tomori che Moncada, infatti, hanno espresso un concetto molto chiaro su quelle che sono le ambizioni del club rossonero nei prossimi due mesi, nei quali Giroud e compagni non saranno impegnati in campo europeo: "Ora - ha detto il direttore tecnico a MilanTV - dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini...".

Non possono restare solo parole

L'eliminazione dalla Champions è stata pesante, perché dovuta a grossi demeriti dei rossoneri più che ai meriti degli avversari e - è importante sottolinearlo e ricordarlo - rappresenta il primo enorme obiettivo fallito di questa stagione. L'altro obiettivo, quello di lottare fino alla fine per lo Scudetto in campionato, è sulla brutta strada: il Milan si trova a -9 punti dall'Inter e a -8 dalla Juventus (che ha una partita in più) e, a conti fatti, non può assolutamente più sbagliare. Ecco perché già da oggi contro il Monza (calcio d'inizio a San Siro alle 12:30) Leao e compagni dovranno dimostrare che l'ambizione di "tornare forti sul campionato" non sia solo una intenzione a parole, ma va accompagnata dai fatti.

La probabile formazione

Per farlo, Stefano Pioli schiererà una formazione mista tra titolari e alternative, cercando di mandare in campo i giocatori che sono nelle migliori condizioni fisiche, atletiche e mentali. In difesa non c'è scelta: assenti per infortunio Thiaw, Kalulu, Caldara e Pellegrino, fuori per squalifica Calabria, al rientro dopo 50 giorni out Kjaer; spazio, dunque, a Florenzi, Tomori, il danese e Theo Hernandez. In porta ci sarà ovviamente Mike Maignan. Centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Tommaso Pobega, con Bennacer pronto a subentrare nuovamente dalla panchina. Indisponibile Musah a causa di un affaticamento. In attacco Pulisic a destra, Leao a sinistra e al centro ballottaggio tra Giroud e Jovic, in ottima forma nelle ultime uscite: al momento è il francese ad essere in vantaggio.