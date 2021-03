Toro, quante rimonte. Nicola: "Alla fine saltano gli schemi, dobbiamo fare bene dall'inizio"

vedi letture

Un Toro di rimonta: è successo contro il Sassuolo, ma non è una novità in stagione. Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, il tecnico del Torino, Davide Nicola, analizza così la questione: "C'è stata una costante di rimonta nella mia gestione, è un dato che dimostra la volontà di crederci e non mollare mai. Nell'ultimo quarto d'ora saltano un po' gli schemi, quindi non mi interessa il minutaggio dei gol ma la consapevolezza di fare bene dal primo minuto".

Qui tutte le parole di Nicola.