Toro, un'altra umiliazione: i granata sperano di salvarsi grazie al Crotone

Un’altra umiliazione in pochi giorni, il Toro riesce a prendere 11 gol in meno di 70 ore. E se la disfatta di mercoledì contro il Milan è stata clamorosa a livello di storia e blasone, con i granata che hanno “pareggiato” il record negativo di gennaio 2020 contro l’Atalanta facendo così registrare le due peggiori sconfitte interne del club, quella di ieri a La Spezia è ancora più grave. Perché era uno scontro diretto, perché era l’occasione per chiudere la pratica salvezza, perché nemmeno in una partita così importante Belotti e compagni hanno giocato con il coltello tra i denti. Imbarazzante il primo tempo, in palla soltanto tra il 45’ e il 70’ prima del tracollo finale. I granata cadono sotto i colpi dello Spezia, nelle due trasferte contro liguri e il Crotone sono otto i gol subiti.

Numeri e statistiche che, nonostante la squadra sembrasse aver intrapreso la strada giusta con Nicola, condannano il Toro a dover soffrire fino alla fine. Avrebbe ancora il jolly del recupero di Roma contro la Lazio in programma martedì sera, ma sembra quasi un ostacolo in più che un’occasione da sfruttare: sembrano tante le analogie con la sfida contro il Milan, una gara proibitiva che arriva a pochi giorni da uno scontro diretto vitale.

Paradossalmente, però, i granata potrebbero addirittura salvarsi senza nemmeno scendere in campo. Dalle parti del Filadelfia, infatti, si guarderà con particolare attenzione la sfida di oggi tra Benevento e Crotone: se la squadra di Cosmi dovesse vincere al Vigorito, il Toro sarebbe aritmeticamente salvo. E’ la speranza che hanno i tifosi, ormai sfiduciati nel vedere i granata tornati indietro di diversi mesi, distratti e impauriti alle prime difficoltà. E ieri hanno atteso la squadra al rientro dalla Liguria, tra le tensioni con le forze dell’ordine e l’invito a reagire per non rischiare di sprofondare. Se il Benevento non dovesse perdere, invece, Nicola avrebbe ancora la sfida contro la Lazio per evitare di arrivare a domenica prossima a un drammatico spareggio. Le risposte arriveranno già oggi pomeriggio, ma il Toro è tornato a tremare per davvero.