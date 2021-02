Tottenham, incerto il futuro di Mourinho: il presidente Levy non ha ancora preso una decisione

Josè Mourinho sarà il tecnico del Tottenham anche per la prossima stagione? Secondo quanto riportato da ESPN il presidente degli Spurs Daniel Levy non ha ancora preso una decisione in merito e vuole aspettare il termine della stagione per decidere le sorti dello Special One.