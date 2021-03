Totti e il ritorno alla Roma: "Non ho parlato con i Friedkin ma morirò dentro al club"

vedi letture

Francesco Totti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera, in vista dell'uscita della fiction di Sky che ne racconterà la vita e la carriera. "Mi dispiace tantissimo non essere più dentro la Roma, era non dico la seconda casa ma quasi la prima. Sono cresciuto là e morirò lì dentro. Per me era impensabile cambiare strada ma stavo con le spalle al muro e non potevo sottrarmi. Dovevo prendere questa decisione, drastica, brutta ma l'ho fatto per rispetto di me stesso. E dei tifosi". Parlando di ciò che vorrebbe fare nell'attuale Roma dei Friedkin, che ci tiene a sottolineare, non l'hanno mai contattato: "Non ci ho mai pensato e non ci sto pensando. Adesso sto facendo un altro lavoro e quanto parto con un'avventura la voglio portare a termine. Poi tra due, cinque, dieci anni chissà. Nella vita mai dire mai. Quando ci sarà l'occasione di incontrarsi con loro, ne parleremo con serenità".