Totti: "Florentino Perez mi ha detto che l'unico neo della sua carriera è non avermi acquistato"

Francesco Totti, storico capitano della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Questo il retroscena sul suo mancato approdo al Real Madrid: "Il Real Madrid mi è sempre piaciuto, fin da quando ero piccolo. Quando ero ragazzino a Roma guardavo tutte le loro partite. Il Real Madrid in quel periodo era il club che mi ispirava, con tutti i suoi grandi giocatori. Vederli giocare per me è stata una grande emozione".

Ha giocato in grandi stadi, ma ha anche detto che, da tifoso, era rimasto impressionato dal Bernabéu.

"Con la Roma ho passato 25 anni giocando in stadi diversi ma il Bernabéu per me era ed è diverso. È un'atmosfera diversa".

Ha mai avuto l'opportunità di parlare con Florentino Pérez?

"Sì, l'ho incontrato un paio di volte e mi ha detto che l'unico neo della sua carriera è non avermi potuto avere al Real Madrid, che è stato il suo unico punto debole".