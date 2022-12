Totti: "Osimhen è l'attaccante più forte della A. Vlahovic? Prima o poi dimostrerà le qualità"

vedi letture

"L'attaccante più forte in Serie A? Secondo me è Osimhen". Parla così Francesco Totti, che in una lunga diretta sul canale twitch BepiTv1 si sofferma anche sui bomber del campionato: "Primo perché fa gol, quando gli capita la palla segna. E poi si mette a disposizione della squadra. È sempre al posto giusto nel momento giusto. Vlahovic? Parliamo di un altro grande giocatore, prima o poi dimostrerà le sue qualità".