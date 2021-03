Tra poco Inter-Atalanta, Minotti: "Conte con poche rivali, oggi è un'esame. Dea mina vagante"

vedi letture

Lorenzo Minotti, opinionista di Sky, parla della sfida di stasera tra Inter e Atalanta, gara che chiude il 26° turno di Serie A: "L'Inter rappresenta la squadra migliore del campionato, in Serie A ha pochi rivali. L'Atalanta è la classifica mina vagante, ha respiro europeo anche come tipo di gioco. Quest'anno ha anche più esperienza e una rosa più allargata, può permettersi turnover significativi. Per l'Inter è un esame importante. Perché Vidal? Ha fisicità ed esperienza, è un uomo che ha voluto lui e Eriksen potrebbe essere decisivo entrando a gara in corso".