Tra poco Napoli-Juventus, Marani: "Se perde male Gattuso può essere esonerato stasera"

Il futuro di Gattuso dipenderà da questa partita? Nel pre-partita di Napoli-Juventus, il giornalista di 'Sky' Matteo Marani ha così risposto a questa domanda: "Potrebbe dipendere da questa gara, se il Napoli dovesse perdere e dovesse farlo molto male confermarlo diventerebbe difficile. Le parti sono distanti, Gattuso non sarà l'allenatore del futuro e Benitez può essere un progetto per il Napoli del futuro anche per i prossimi anni. Però da quello che so Benitez non vuole fare il direttore tecnico, vuole ancora allenare per i prossimi 4-5 anni. E' una situazione molto al limite".