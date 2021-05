Tra poco Roma-Manchester United, Solskjaer: "Buon punto di partenza, siamo pronti"

A pochi minuti dall'inizio della semifinale di Europa League tra Roma e Manchester United, il tecnico degli inglesi Ole Gunnar Solskjaer ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils: "E' ben documentato - spiega il tecnico norvegese - che questa è la quinta volta in quindici mesi in cui siamo arrivati a questo punto, in semifinale. I ragazzi sono pronti, sono motivati e abbiamo un buon punto di partenza: dobbiamo andare in campo e giocare una buona partita".