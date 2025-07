Tra Sancho e Conceiçao spunta Adeyemi: Juventus, le ultime sull'esterno offensivo

Chi arriverà per le fasce d'attacco? La Juventus sta facendo le sue valutazioni. E, oltre alle piste calde che portano a Jadon Sancho del Manchester United e a Francisco Conceiçao del Porto (reduce da una stagione in prestito proprio in bianconero), torna prepotentemente di moda il nome di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

L'esterno offensivo classe 2002 è un profilo che intriga da tempo la Continassa. Adeyemi potrebbe diventare la soluzione ideale qualora le trattative per Sancho e Conceiçao non decollassero, o se la cessione di Nico Gonzalez (valutato 25 milioni, piace all'Olympique Marsiglia) creasse spazio in organico e dal punto di vista finanziario. Il Borussia Dortmund, nonostante il contratto di Adeyemi fino al 2027, sarebbe disposto a cederlo per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Intanto la Vecchia Signora continua a spingere per Sancho. Con il Manchester United c'è già un'intesa di massima su una base di 25 milioni più bonus, offerta vicina ai 30 milioni richiesti dai Red Devils. La distanza da colmare è sull'ingaggio del giocatore, che in Inghilterra percepisce circa 10 milioni netti. Il direttore generale Damien Comolli ha proposto 6 milioni più bonus, cercando di avvicinarsi agli 8 milioni desiderati da Sancho.



Per Conceiçao, invece, Jorge Mendes è al lavoro con il Porto per abbassare la clausola rescissoria di 30 milioni (che dal 16 luglio salirà a 45). L'idea sarebbe un prestito oneroso prolungato (la Juve ha già versato 9 milioni tra parte fissa e bonus per il 2024-25) con obbligo di riscatto per la prossima estate. L'arrivo di entrambi non sarebbe più un'alternativa in caso di cessione di Nico Gonzalez. A riportarlo è il Corriere dello Sport.