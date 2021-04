Tradito dai giocatori? Semplici: "Assolutamente no. Ho fiducia, ultime prestazioni positive"

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, ha risposto anche a una domanda sul fatto che possa essersi sentito tradito dai suoi giocatori viste le ultime quattro sconfitte consecutive: "Non mi sento assolutamente tradito, quando subentri trovi una situazione difficile e, non avendo scelto nessun giocatore sul mercato, devi solo provare a guarire il malato. Sapevamo che dopo i primi risultati la cura non era finita, le prestazioni delle ultime giornate però non sono state così cattive. Io ho grande fiducia nei ragazzi. Crediamo di poter raggiungere l’obiettivo tutti insieme, smentiamo tutto quello che dicono di noi. Ma non mi sento tradito, sono i migliori giocatori che posso allenare, lo ripeto. Sono ottimi uomini i miei ragazzi".