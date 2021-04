Traorè e i suoi fratelli: da Cho a Moukoko, i 2004 che hanno esordito tra i pro

vedi letture

Dopo essere sceso in campo per qualche minuto nella partita di Coppa Italia contro la Lazio, nel pomeriggio di sabato Chaka Traoré ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Parma, diventando il primo 2004 di sempre a calcare i terreni del calcio italiano. Ma Traoré non è il primo 2004 in assoluto ad esordire tra i pro nei primi cinque campionati europei, con altri sette suoi coetanei che hanno già esordito in Premier, Liga, Bundes e Ligue 1. Il primo in assoluto è stato il messicano Luka Romero, che già lo scorso anno scese in campo con il Mallorca diventando il più giovane esordiente della storia della Liga, a soli 15 anni e sette mesi. Poco dopo, sempre al Mallorca, ha esordito il 2004 Rafael Obrador, che è diventato il primo 2004 spagnolo ad esordire in Liga.

In Premier sono già tre i ragazzi scesi in campo, Antoine Hackford dello Sheffield, Dane Scarlett del Tottenham e il gioiellino del Manchester United Shola Shoretire. Di Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund si sa già praticamente tutto: dopo vagonate di gol nelle giovanili, il giovane attaccante ha esordito in Bundesliga e addirittura in Champions League, trovando anche la gioia del gol. Infine, come in Italia e Germania, anche in Francia fino ad ora ha giocato solo un classe 2004: si tratta dell'ala dell'Angers Mohamed-Ali Cho, che è un vero e proprio titolare della squadra francese, con cui ha già collezionato quasi venti presenze