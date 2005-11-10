Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Trattativa apertissima per Muharemovic: tre inglesi si sfidano tra i 35 e i 40 milioni

Trattativa apertissima per Muharemovic: tre inglesi si sfidano tra i 35 e i 40 milioni TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 12:50Serie A
Dove andrà a giocare il centrale classe 2003 del Sassuolo? Un tema che interessa anche la Juventus, dall'alto del suo 50% sulla futura rivendita.

È duello di mercato in salsa inglese per Tarik Muharemovic (23 anni), apprezzato difensore della nazionale bosniaca che il Sassuolo si appresta a cedere nel corso di questo calciomercato estivo. Sembrava potersi muovere la Juventus, che vanta il 50% sulla futura rivendita per il classe 2003 e avrebbe quindi potuto nei fatti pagarlo la metà del prezzo, ma al momento la Vecchia Signora sembra più che altro pronta a godere dei frutti di una cessione che promette di essere ricca.

L'obiettivo del Sassuolo

Sì, perché ci sono al momento tre società di Premier League che si stanno dando battaglia a suon di milioni per Muharemovic. E per la felicità, oltre che come detto della Juve, del Sassuolo, che conta di assicurarsi una cifra tra i 17 e i 20 milioni di euro di incasso netto dalla partenza del difensore che è stato protagonista per i neroverdi sia del campionato di Serie B di due anni fa, che dello scorso in A.

Il Leeds non è da solo

I tre club inglesi che si sfidano per Muharemovic sono il Leeds, dato in netto vantaggio fino a qualche ora fa, ma anche il Sunderland e il Bournemouth. Con il Sassuolo che dal canto suo non si sta muovendo dalla richiesta posta in essere nelle ultime settimane: almeno 35 milioni di euro di parte fissa, meglio se con la possibilità di salire fino a 40 coi bonus.

Fonte Niccolò Ceccarini
Articoli correlati
Juventus, soldi da Muharemovic e poi Dibu Martinez? Altrimenti Vicario in prestito... Juventus, soldi da Muharemovic e poi Dibu Martinez? Altrimenti Vicario in prestito
La Serie A pronta a salutare un altro dei suoi talenti: il Leeds accelera per Muharemovic... La Serie A pronta a salutare un altro dei suoi talenti: il Leeds accelera per Muharemovic
Sassuolo, inserimento Leeds su Muharemovic: asta con Sunderland e Juventus Sassuolo, inserimento Leeds su Muharemovic: asta con Sunderland e Juventus
Altre notizie Serie A
De Laurentiis spiega: "In passato avevo già chiamato più volte Allegri" De Laurentiis spiega: "In passato avevo già chiamato più volte Allegri"
Gasperini a Juric: "Gli auguro molta più fortuna di quella avuta in queste ultime... Gasperini a Juric: "Gli auguro molta più fortuna di quella avuta in queste ultime esperienze"
Napoli, Manna conferma il rinnovo di Vergara. E spiega: "Partiremo con questi 4 attaccanti"... Napoli, Manna conferma il rinnovo di Vergara. E spiega: "Partiremo con questi 4 attaccanti"
Malagò: "Ct entro la settimana? Può darsi. Il 23 in assemblea di A con Maldini e... Malagò: "Ct entro la settimana? Può darsi. Il 23 in assemblea di A con Maldini e Leonardo"
Genoa, visite mediche in corso per Hamed Traoré. Poi la firma del contratto: i dettagli... Genoa, visite mediche in corso per Hamed Traoré. Poi la firma del contratto: i dettagli
Allegri: "Nessun contatto con la FIGC. Potevo arrivare a Napoli già in passato" Allegri: "Nessun contatto con la FIGC. Potevo arrivare a Napoli già in passato"
Buonfiglio e il futuro ct: "Sono per l'italianità. Khalaili? La vita conta più dei... Buonfiglio e il futuro ct: "Sono per l'italianità. Khalaili? La vita conta più dei soldi"
Allegri: “Conta arrivare bene a marzo”. Anche a maggio: in primavera il suo Milan... TMWAllegri: “Conta arrivare bene a marzo”. Anche a maggio: in primavera il suo Milan le ha perse (quasi) tutte
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris L'importantissima lezione per Maldini e Leonardo che arriva da questo Mondiale. Strutture? Attaccamento alla maglia? Il giusto CT? No, ecco cosa manca davvero all'Italia
Primo piano
Immagine top news n.0 Allegri si presenta a Napoli e spiega: "Nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto"
Immagine top news n.1 Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid per Valdepeñas. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.2 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Dall'Aston Villa gelano la Juventus: "Martinez resta qui, non lo cediamo quest'estate"
Immagine top news n.4 Non solo Dybala: Roma, ieri passi avanti nella trattativa con Lorenzo Pellegrini
Immagine top news n.5 Settimana decisiva per la panchina dell'Italia. Pirlo avanza, Guardiola resta il sogno di Malagò
Immagine top news n.6 Inter, riparte la caccia all'esterno: Doué pista complicata, quattro le alternative all'ivoriano
Immagine top news n.7 I quattro grandi temi che ci aspettiamo dalla conferenza stampa di Allegri a Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Abbiamo già il manifesto dell'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Marotta e il 'modello Inter': quando arriva la sterzata sul mercato?
Immagine news podcast n.3 Giocare d'anticipo, anche nel giorno del compleanno: Paratici protagonista di questa fase di mercato
Immagine news podcast n.4 Quanti gioielli tra entrate e uscite. Perché l'Udinese è al centro del mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Guardiola ct della Nazionale, l'ipotesi secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Il Mondiale secondo Mussa: "Francia? La Spagna è l'avversario più duro"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Enrico Fedele: "Tra Lukaku e De Bruyne non terrei nessuno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Laurentiis spiega: "In passato avevo già chiamato più volte Allegri"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini a Juric: "Gli auguro molta più fortuna di quella avuta in queste ultime esperienze"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Manna conferma il rinnovo di Vergara. E spiega: "Partiremo con questi 4 attaccanti"
Immagine news Serie A n.4 Malagò: "Ct entro la settimana? Può darsi. Il 23 in assemblea di A con Maldini e Leonardo"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, visite mediche in corso per Hamed Traoré. Poi la firma del contratto: i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Allegri: "Nessun contatto con la FIGC. Potevo arrivare a Napoli già in passato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Abildgaard: "Non vogliamo giocare per salvarci, ma per fare molto meglio"
Immagine news Serie B n.2 Padova, il giovane centrocampista Tumiatti va a farsi le ossa in D: giocherà nel Mestre
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Cassandro: "La Serie A resta il mio obiettivo. Inzaghi ci chiede coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Modena, rinnovo di contratto per Giuseppe Caso: nuovo accordo fino al 2029
Immagine news Serie B n.5 Vicenza, Della Morte fuori dai piani: su di lui Catania, Bari e Salernitana
Immagine news Serie B n.6 Cremonese, Giampaolo ritrova Cristiano Del Grosso: l’ex Palermo entra nello staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Altamura, accordo annuale con Roko Tudor. È il figlio dell'ex tecnico della Juventus
Immagine news Serie C n.2 Livorno, Noce al passo d'addio: firmerà un biennale con il Savoia
Immagine news Serie C n.3 Grosseto, innesto in difesa: dal San Donato Tavarnelle arriva Lorenzo Alfani
Immagine news Serie C n.4 Bari, Antonio Minadeo nuovo direttore sportivo. Accordo annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2026/2027, il 29 i nuovi gironi. Il giorno successivo il nuovo calendario
Immagine news Serie C n.6 Alcione, Gallazzi: "Vogliamo alzare l'asticella. Dalla 2027/2028 punteremo la Serie B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Francia-Spagna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Francia-Spagna, semifinale mondiale da brividi: quote, statistiche e protagonisti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Madelen Janogy è in dolce attesa. La nota del club viola
Immagine news Calcio femminile n.2 Como 1907, colpo per l'attacco: arriva la norvegese ex Roma Emilie Haavi
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, esercitato il riscatto per Cintia Martins dalla Roma. Accordo biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 La Lazio conferma Grassadonia e chiude il valzer delle panchine in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, innesto d'esperienza in attacco: Gelmetti firma per un anno
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Grassadonia confermato in panchina. E ci sono cinque nuovi acquisti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 14 luglio 2005, il Palermo annuncia la cessione di Toni alla Fiorentina. E presenta Makinwa
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Atta
Newsticker
13/07 Parigi, Madrid, Londra e Buenos Aires: il calcio nelle grandi capitali del mondiale
11/07 Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale