TMW Trattativa apertissima per Muharemovic: tre inglesi si sfidano tra i 35 e i 40 milioni

Dove andrà a giocare il centrale classe 2003 del Sassuolo? Un tema che interessa anche la Juventus, dall'alto del suo 50% sulla futura rivendita.

È duello di mercato in salsa inglese per Tarik Muharemovic (23 anni), apprezzato difensore della nazionale bosniaca che il Sassuolo si appresta a cedere nel corso di questo calciomercato estivo. Sembrava potersi muovere la Juventus, che vanta il 50% sulla futura rivendita per il classe 2003 e avrebbe quindi potuto nei fatti pagarlo la metà del prezzo, ma al momento la Vecchia Signora sembra più che altro pronta a godere dei frutti di una cessione che promette di essere ricca.

L'obiettivo del Sassuolo

Sì, perché ci sono al momento tre società di Premier League che si stanno dando battaglia a suon di milioni per Muharemovic. E per la felicità, oltre che come detto della Juve, del Sassuolo, che conta di assicurarsi una cifra tra i 17 e i 20 milioni di euro di incasso netto dalla partenza del difensore che è stato protagonista per i neroverdi sia del campionato di Serie B di due anni fa, che dello scorso in A.

Il Leeds non è da solo

I tre club inglesi che si sfidano per Muharemovic sono il Leeds, dato in netto vantaggio fino a qualche ora fa, ma anche il Sunderland e il Bournemouth. Con il Sassuolo che dal canto suo non si sta muovendo dalla richiesta posta in essere nelle ultime settimane: almeno 35 milioni di euro di parte fissa, meglio se con la possibilità di salire fino a 40 coi bonus.