Trattativa Serie A-fondi: pronto il documento finale. Nuova riunione la prossima settimana

La nuova assemblea di Lega Serie A, in programma giovedì e che porterà alla conferma di Paolo Del Pino come presidente in vista delle prossime elezioni federali, sarà anche l’occasione di discutere la trattativa con i fondi Cvc-Advent-FSI, ma per una scelta definitiva ne servirà un’altra. Ne scrive il Corriere dello Sport: ieri appuntamento a Milano con Agnelli (Juve), De Laurentiis (Napoli), Fienga (Roma), Fenucci (Bologna), Campoccia (Udinese), De Siervo (ad Serie A) e gli advisor. Oggi verrà ultimato il term sheet (un documento pre-contrattuale che illustra le linee principali dell’accordo prima della firma finale) che circolerà tra le società: per la sua discussione e approvazione finale servirà appunto una nuova assemblea (all’odg di quella di giovedì vi sono appunto le elezioni ed è più opportuno che una riunione così decisiva sia convocata dal presidente in carica e non in scadenza). La speranza è la seconda riunione nel giro di pochi giorni possa essere convocata già per lunedì prossimo.