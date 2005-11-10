Trezeguet: "La Juve aspetta Vlahovic da troppo tempo. Magari andava tenuto Kolo Muani"

La Juventus non si è qualificata per la prossima Champions League e David Trezeguet, che ha vissuto gli anni migliori dei bianconeri, non è riuscito ancora a digerire la notizia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato le difficoltà della Vecchia Signora con i troppi cambiamenti degli ultimi anni: "Ora si deve ripartire, ma non mi pare che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere".

Trezeguet parla anche di Spalletti, evidenziando come anche lui non abbia trovato il giusto equilibrio e questo lo abbia portato a fare diverse correzioni: "Ora è normale che, con meno entrate, voglia avere un peso nella decisione di chi va e chi resta. Non si possono più sbagliare gli acquisti". Nel mirino finiscono anche gli attaccanti, che hanno segnato pochissimo.

Di centravanti il francese qualcosa se ne intende e non può fare a meno di sottolineare come Openda e David siano involuti, ma anche Vlahovic non lo convince: "La Juve lo aspetta da troppo tempo, magari andava tenuto Kolo Muani... Con Sarri si voleva cambiare approccio, prima però bisogna vincere per creare la giusta dinamica e solidità". Chiosa finale con una constatazione fatta con cognizione di causa di chi sa: "Alla Juventus fare bene non basta".