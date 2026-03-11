Trezeguet: "Non ho capito se Vlahovic è da Juve. Porterei Lewandowski in braccio a Torino"

David Trezeguet ha scritto la storia della Juventus e il suo passato non ha bisogno di essere ricordato perché ormai è conosciuto da tutti. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha spiegato come a lui venivano chiesti i gol per far vincere la squadra e crede che anche oggi le cose non siano cambiate: "Lo Scudetto manca da 6 anni, sono troppi".

Quando gli viene chiesto se attualmente fosse più deluso da David o da Openda, il francese a sorpresa risponde che si sarebbe aspettato di più da Vlahovic: "Non si sa con certezze se è un 9 da Juventus. Ero ottimista, è serbo, avevo il ricordo di Kovacevic e a Firenze lui segnava molto. La maglia bianconera però è diversa, si parla di lui come promessa, qualcosa non va".

Il 48enne non vuole però parlare del rinnovo del classe 2000 perché ha altre cose a cui pensare, ma suggerisce alla società chi prendere e il suo è un nome a sorpresa: "Andrei su Lewandowski, altra categoria, anche se ha 37 anni. Lui è forte, intelligente, lo porterei a Torino in braccio". A sostegno della tua tesi ci sono i numeri: pur non giocando tantissimo il polacco ha segnato 14 gol con il Barcellona.