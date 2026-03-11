"Milan amore mio. Modric è tentato di restare". L'apertura de La Gazzetta dello Sport
Luka Modric potrebbe indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che oggi dedica la prima pagina al centrocampista croato: "Milan amore mio. Modric è tentato di restare per la Champions. San Siro lo acclama, la squadra vuole il bis. E Luka porta il Pallone d'oro a casa del Diavolo. La caccia al 9: ora c'è Kean in cima alla lista".
Il taglio alto è invece dedicato al pesante ko incassato dall'Atalanta contro il Bayern Monaco in Champions League: "Incubo Dea, troppo Bayern. L'Atalanta crolla: 1-6. Mai in partita, ma i tifosi applaudono".
Di spalla si parla del problema gol che riguarda la Serie A ("È sparito il gol. La A non segna: 62 reti in meno dello scorso anno") ma trova spazio anche l'intervista all'ex attaccante francese David Trezeguet che tocca ovviamente il tema Juventus ("Guardo la Juve solo per Yildiz. Speravo di più di Vlahovic"). Dalla parte opposta spunta invece l'Inter e il ritorno a pieno regime di Denzel Dumfries dopo il lungo stop per infortunio ("La cura Dumfries. Torna titolare dopo 125 giorni").
