Trezeguet: "Del Piero è unico, Yildiz è speciale. David? Merita la rivincita l'anno prossimo"

David Trezeguet è uno degli attaccanti che nella storia recente della Juventus è stato tra i più prolifici del club. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del paragone tra Kenan Yildiz e Alessandro Del Piero, con cui lui ha condiviso diversi anni in campo: "Ale è unico, però io guardo la Juventus per vincere e per Yildiz, che è speciale". Il classe '77 lo vede meglio da 10 che da falso 9: "Inventa giocate dal nulla".

Il tifo bianconero ha già bocciato David e Openda, ma Trezeguet non si aspettava che potessero avere un impatto così devastante: "Il primo giocava al Lille, dove conta far bene e non vincere, l'altro non si è imposto al Lipsia". L'ex attaccante però confermerebbe David, per concedergli la rivincita: "Ha commesso solo l'errore di promettere 25 gol, una sciocchezza che paga".