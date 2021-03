Tripletta di Vlahovic, Costacurta: "Sono estasiato dal terzo gol contro il Benevento"

Alessandro Costacurta, dagli studi di sky Sport, ha commentato il primo tempo di Benevento-Fiorentina 0-3 ed in particolar modo la straordinaria prestazione di Dusan Vlahovic, autore di una tripletta: "Il terzo è un gol straordinario, per come stoppa, per come lo difende il pallone. Poi calcia benissimo... Sono sorpreso, quasi estasiato, questa è una giocata che fino ad oggi non gli riconoscevo. Un gol davvero fantastico. Prandelli gli ha dato fiducia e lui la sta sentendo... La sua crescita? Non ho ancora visto un grande giocatore, ha sicuramente qualità anche se non mi ha impresionato fin qui. Il terzo gol però è davvero fantastico, può farlo apparire in una nuova dimensione"