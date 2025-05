Tudor recupera Kelly e Cambiaso e pensa ad un cambio di modulo

vedi letture

La Juventus, ieri, si è allenata alla Continassa per preparare nei dettagli la gara di oggi contro l’Udinese. Per questo match, Igor Tudor deve fare i conti con diverse defezioni a cominciare dai tre squalificati Kalulu, Savona e Thuram. A queste tre assenze si aggiungono i forfait di Bremer, Cabal, Milik e Koopmeiners. Le buone notizie arrivano, però, da Kelly e Cambiaso che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Mentre Gatti, ieri, ha lavorato ancora a parte e sarà in panchina, ma potrà entrare solo in caso di emergenza. Quindi, Tudor ha recuperato qualche elemento fondamentale e per questo motivo non sembra intenzionato a fare esperimenti e va verso un cambio di modulo per la gara contro l’Udinese. Infatti, la sensazione è che la Juventus passerà ad un difesa a quattro per evitare di dover arretrare Manuel Locatelli in difesa.

Tudor analizza la sfida contro l’Udinese.

Igor Tudor, in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro l’Udinese e in modo particolare si è soffermato sulla grande fisicità che ha la squadra friulana : “È una bella domanda, perchè ho visto fare grandi partite dell'Udinese come a Napoli. Sarà una partita super difficile dove non si potrà sbagliare niente. Tutti devono stare sul pezzo, chi parte e chi entra". La partita contro l’Udinese, per la Juventus è fondamentale in ottica quarto posto e di questo ne ha parlato anche il tecnico croato: “Destino nelle proprie mani? Ti dà sicuramente qualcosa, ma bisogna anche fare le cose senza troppi pensieri. Lo dico anche di andare e giocare come piace ai ragazzi, trovare gusto anche nel soffrire". Igor Tudor ha anche spiegato che non è da escludere la possibilità di convocare qualche giocatore della Next Gen visto l’emergenza: “Sì, vediamo, vediamo perché siamo pochi. Decideremo se portare uno o due giocatori”. Infine, non sono mancate le domande anche sul futuro di Tudor e sull’ombra di Conte che aleggia sulla panchina della Juventus: “Vivo alla giornata, mi godo tutto e soffro, ma non penso al futuro. Soffro per preparare al meglio l'Udinese. Voglio sentire la fiducia dei calciatori e mi nutro di questo. Questo è il bello. Se mi sento inferiore a qualcuno, dico di no, a nessuno".

Tudor cambia modulo e lancia Kelly e Cambiaso dal 1’ minuto.

Igor Tudor per la gara contro l'Udinese sta pensando ad un cambio di modulo vista l'emergenza in difesa. Il tecnico croato per evitare di dover stravolgere tutto e di dover cambiare troppi ruoli ai suoi giocatori si affiderà, probabilmente, ad un 4-4-2: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa Kelly e Cambiaso hanno recuperato e saranno titolari. L'inglese agirà al fianco di Renato Veiga mentre il numero 27 bianconero si muoverà sulla sinistra. A completare il reparto ci sarà Alberto Costa che giocherà sulla destra. A centrocampo mancherà Thuram che sarà sostituito da McKennie. L'americano affiancherà Locatelli, mentre sulle fasce ci saranno Nico Gonzalez e Timothy Weah. Mentre in attacco tornerà Yildiz che ha scontato i due turni di squalifica e il numero 10 bianconero si muoverà al fianco di Kolo Muani con Vlahovic ancora in panchina. Tudor ancora una volta è stato costretto a trovare soluzioni alternative viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Il tecnico croato, però, si è dimostrato ancora una volta abile ad affrontare l’emergenza e ha scelto la soluzione più logica per non costringere troppi giocatori a cambiare ruolo.